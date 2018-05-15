Готова ли РФ отказаться от покупки облигаций американского госдолга?

Москва, , 18:41 — REGNUM Хранить свои финансовые резервы в ценных бумагах США — это с точки зрения долгосрочной стратегии далеко не лучший выбор, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя законопроект, запрещающий размещать средства Фонда национального благосостояния в ценных бумагах США, внесённый в Госдуму фракцией «Справедливая Россия».

«Конечно, нашей финансовой системе надо бы приобрести большую независимость от вложения в ценные бумаги США, — заметил Колганов. — И хранить свои финансовые резервы в ценных бумагах США — это с точки зрения долгосрочной стратегии далеко не лучший выбор. Однако в существующих условиях, при реальном состоянии нашей собственной финансовой системы, каких-то другие надёжные инструменты для хранения сбережений предложить сложно».

При этом экономист подчеркнул, что, хотя какой-то уровень резервов необходим, стратегия «всё держать в кубышке» нерациональна.

«Часть этих фондов, безусловно, надо было пустить на реализацию проектов развития, — сказал Колганов. — Но опять-таки всё упирается в качество нашей экономической институциональной политической системы, которая пока не продемонстрировала способности эффективно реализовывать такого рода проекты».

Кроме того, он пояснил, чем чревато решение хранить средства ФНД в самой России.

«Хранить мы можем и дома, но вопрос заключается в том, что тогда мы храним средства в национальной валюте, которая, как известно, подвержена девальвации, — заметил Колганов. — Это значит, что сбережения будут обесцениваться. Если же мы храним их в иностранной валюте, то разумнее их хранить в ценных бумагах, которые дают пусть небольшой, но всё-таки процент. Кроме того, имеет место ущербность нашей финансовой системы с точки зрения развития, а не хранения денег. Дело в том, что у нас пока слишком высокие процентные ставки и слишком большой разрыв рентабельности между различными секторами экономики. При высокой рентабельности, скажем, финансового, торгового и энерго-сырьевого секторов у нас низкая рентабельность промышленности, и особенно высокотехнологичных обрабатывающих отраслей».

Это, по словам Колганова, делает их ненадёжными получателями кредитов, так как никто не будет вкладывать деньги и «давать кредиты предприятию, рентабельность которого ниже рыночной ставки процента».

«Оно просто не сможет эту ставку оплатить, — подчеркнул экономист. — Эти недостатки нашей финансовой системы затрудняют продуктивное использование наших денежных запасов внутри страны».

Напомним, что законопроект, запрещающий размещать средства Фонда национального благосостояния в ценных бумагах США, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Об этом 15 мая сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Сегодня фракция «Справедливая Россия» внесла в Государственную думу законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ, суть этого законопроекта состоит в запрете размещения средств Фонда национального благосостояния в облигациях и других ценных бумагах США», — сказал он.

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