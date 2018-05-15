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В Узбекистане зарплату работникам культуры повысят на 45%

Экономика

Повышение заработных плат ждет также руководителей и специалистов государственных архивов

Ташкент, 15 мая 2018, 18:32 — REGNUM  В Узбекистане с 1 июня 2018 года на 45% повысят зарплату сотрудникам государственных учреждений культуры. Об этом говорится в соответствующем постановлении президента республики Шавката Мирзиёева, которое опубликовано 15 мая информационным агентством Jahon.

Повышение заработных плат ждет также руководителей и специалистов государственных архивов. С 1 июня для данной категории работников будет также введена новая система оплаты труда.

В рамках усовершенствованной системы оплаты труда будут введены базовые должностные оклады по квалификационным категориям и должностям. Стимулирование профессионального роста планируется обеспечить за счет интервалов между должностными окладами.

С 1 июня 2018 года планируется также ввести выплату за выслугу лет для некоторых работников государственного цирка, зоологических парков, библиотек для слепых и архивов.

Напомним, в феврале 2017 году министерство по делам культуры и спорта Узбекистана было разделено на два самостоятельных ведомства. Министерство культуры в августе возглавил бывший ректор государственного института искусств и культуры Бахтиер Сайфуллаев.

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Экономика Узбекистана
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