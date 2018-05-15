Белгородских школьников начнут кормить анаболиками

Белгород, , 18:15 — REGNUM Белгородский завод премиксов первым в России начнет производить пищевые аминокислоты, а «тестировать» его продукцию будут школьники. Такие данные были озвучены на очередном заседании совета по инновационно-технологическому развитию области, которое губернатор Евгений Савченко провел 14 мая.

Совещание прошло в центре инновационных биотехнологий ЗАО «Завод премиксов № 1», инвестиции в который составили более 11 миллиардов рублей. Предприятие является одним из крупнейших производителей премиксов в России, на котором после переработки зерна получают аминокислоту L-лизин и дополнительные продукты — глютен, патоку, крахмал и отруби.

Предприятие планирует освоить производство еще одной важнейшей аминокислоты — L-треонина. Проект находится на последней стадии разработки и будет реализован с 2018 по 2020 годы. Сумма инвестиций составляет 5,8 млрд рублей. Для реализации проекта необходимо строительство цеха, увеличение мощностей цеха глубокой переработки зерна. Также предлагается создать инновационно-технологический центр.

Первым в России завод начнет производить пищевой лизин для добавки в продукты питания. Как сообщила ТРК «Белогорья», по поручению губернатора Евгения Савченко первыми продукты с применением пищевого лизина попробуют белгородские школьники. Аминокислоту будут добавлять в булочки для школьных столовых, а затем эта продукция поступит и на прилавки. Серцифицировать пищевую добавку планируют до конца 2018 года, после этого на торгах определят предприятие, которое будет выпекать хлебобулочные изделия с лизином.

Также «Завод Премиксов № 1» приступает к промышленному производству еще одной аминокислоты — L-треонин. Объемы составят 13,5 тыс. тонн в год, что обеспечит 70% потребностей российского рынка. Сумма инвестиций — около 6 млрд рублей. Выход на проектную мощность запланирован к 2021 году.

Справка ИА REGNUM : лизин является незаменимой аминокислотой и в организме человека не синтезируется. Для детей, например, в возрасте от 10 до 12 лет суточной нормой лизина является 40−60 мг на килограмм веса. Естественным путем лизин человек получает с белковой пищей — мясом, яйцами, сыром и бобовыми культурами.

Лизин в качестве пищевой добавки используется в спортивном питании, но не распространен широко, так как в России эта аминокислота не производится. Более известно его использование в животноводстве — его добавляют в корма, так как он повышает иммунитет и способствует увеличению мышечной массы, то есть является анаболиком.