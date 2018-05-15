На Кубани ждут туристического эффекта от Крымского моста

Краснодар, , 17:56 — REGNUM В Краснодарском крае рассчитывают на ощутимый экономический эффект от открытия автодорожной части Крымского поста. Глава региона Вениамин Кондратьев заявил 15 мая журналистам, что это событие станет знаковым для социально-экономического развития как Краснодарского края, так и Крыма.

«Открытие Крымского моста превратит Юг России в единый большой курорт. Суммарно мы принимаем свыше 21 млн человек в год, и эта цифра будет только расти. Туристы, которые будут отдыхать на полуострове, посетят и наш регион, проедут по нашим дорогам. По предварительным подсчетам, турпоток по трассам, проходящим по территории края, возрастет с 6,2 до 8 млн человек в год», — сказал Кондратьев.

Он обратил внимание, что в регионе много внимания уделяется состоянию придорожного сервиса, ведется реконструкция и строительство подъездных путей к мосту.

В 2019 году в регионе стартует строительство Дальнего северо-западного обхода Краснодара — новая магистраль должна сделать путешествие в Крым через Кубань более комфортным и быстрым. Новая дорога, с одной стороны, обеспечит подъездные пути к мосту, с другой — разгрузит город от изнуряющих пробок.

Параллельно ведется и обновление железнодорожной инфраструктуры — к концу 2019 года запланирован ввод в строй железнодорожной части Крымского моста. На Кубани ведется строительство краснодарского обхода от Кореновска до Тимашевска.

«Протяженность новых путей составит 69 км. Уже идет реконструкция и строительство вторых путей на участках, где раньше был только один путь. Эта масштабная работа затрагивает многие муниципалитеты — от Белоглинского до Темрюкского района. В итоге к 2019 году мы увеличим пропускную способность железнодорожных линий, что позволит в разы повысить количество поездов, идущих к Крымскому мосту и к портам Азово-черноморского бассейна», — сказал Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, завтра, 16 мая откроется движение легкового транспорта и рейсовых автобусов по автодорожной части моста, соединившего Крым и Кубань. Сегодня, 15 мая, по мосту от Тамани до Керчи во главе колонны грузовиков проехал президент Владимира Путин.

Протяженность автоперехода через Керченский пролив составляет 19 километров. Строительство уникального инженерного объекта началось в феврале 2016 года, стоимость контракта составила 222,5 млрд рублей, а с учётом затрат заказчика — почти 228 млрд рублей. Сдали автопереход на полгода раньше срока — на его возведение потребовалось чуть более 800 дней. С учетом скорости 90 километров теперь дорога от Тамани до Керчи займет 15 минут.

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