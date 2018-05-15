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Россельхознадзор обеспокоен ростом поставок яблок из Турции

Экономика

Москва заподозрила Анкару в реэкспорте «санкционной» продукции

Россельхознадзор обеспокоен ростом поставок яблок из Турции
OanaNegru
Яблоки

Москва, 15 мая 2018, 16:23 — REGNUM  Россельхознадзор обеспокоен серьёзным увеличением в 2018 году объёма поставляемых из Турции яблок. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечается, по состоянию на сегодняшний день на территорию России было поставлено уже более 38 тысяч тонн турецких яблок.

«Для сравнения: за весь 2015 год в Россию было ввезено 13,8 тысяч тонн яблок, что почти в три раза меньше, чем за четыре с половиной месяца 2018 года», — отмечают в Россельхознадзоре.

В связи с этим, как сообщается, ведомство не исключает возможности поступления в Россию под видом турецких яблок продукции, в отношении которой действует продовольственное эмбарго.

Для прояснения ситуации российская сторона обратилась в министерство продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции с просьбой предоставить данные об объёмах производства, экспорта и хранения яблок урожая 2017 года.

После получения и анализа запрошенных сведений Россельхознадзор примет решение относительно необходимости проведения инспекции турецких предприятий, осуществляющих производство, хранение и экспорт яблок в Россию, говорится в сообщении.

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