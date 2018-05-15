В Казахстане в 2018 году продолжилось падение производства сигарет

Астана, , 16:23 — REGNUM По итогам первых четырех месяцев 2018 года в Казахстане было произведено 4 млрд сигарет, сигар и папирос, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 15 мая аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

В денежном выражении объемы производства выросли на 11,7%, до 23,1 млрд тенге (4,36 млрд рублей).

По состоянию на 1 мая 2018 года средняя стоимость одной пачки сигарет в Казахстане составила 373 тенге (70,37 рубля), что на 9,8% больше, чем годом ранее.

Среди регионов Казахстана наибольшая стоимость сигарет наблюдается в Джезказгане (Жезказган) — 393 тенге (74,14 рубля), Актау — 390 тенге (73,58 рубля) и Кокчетаве (Кокчетау) — 385 тенге (72,62 рубля).

Напомним, 25 сентября 2017 года правительство Казахстана приняло постановление, согласно которому с 1 января 2018 года минимальная розничная цена на пачку сигарет или папирос составляет 340 тенге (64,14 рубля).

Планируется, что с 1 января 2019 года минимальная стоимость поднимется до 380 тенге (71,69 рубля).

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