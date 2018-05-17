Добыча угля на Украине падает, импорт растет, а что будет дальше?

Киев, , 06:06 — REGNUM Добыча угля на Украине продолжает снижаться, угля энергетического — опережающими темпами. За первый квартал текущего года этот показатель упал на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,8 млн тонн. Апрельский рост в 5,8% общего характера движения не изменил. На каком фоне происходят эти события, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Андрей Стеценко.

В то же время импорт угля Украиной вырос более чем на половину по сравнению с первым кварталом 2017-го, достигнув почти 7,5 тонны. Из этого объема наибольшая часть, а именно 64%, составляет российский уголь, и около 28,7% — американский. По мнению члена наблюдательного совета Фонда энергетических стратегий Юрия Корольчука, в дальнейшем импортная зависимость в угле может только расти, ориентировочно до 30% в текущем, 2018 году.

«Это проблема, которую надо решать. И заодно можно напомнить, что газовые компании получают рыночную цену за газ, а стоимость угля в тарифе для ТЭС в 2017-м была ниже рыночной цены угля примерно на 20 долларов», — отмечает специалист.

Между тем в отношении крупнейшей частной энергокомпании Украины «ДТЭК-Энерго», которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову, Национальное антикоррупционное бюро ведёт расследование. Компания подозревается в импорте некачественного угля из США, который продавался по ценам более качественного.

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