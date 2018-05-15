Госдума может запретить размещать средства ФНБ в США

Москва, , 15:56 — REGNUM Законопроект, вводящий ограничение перечня финансовых активов, в которые могут быть размещены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент 15 мая.

Согласно законопроекту, не допускается размещение финансовых активов ФНБ в отношении долговых обязательств США, государственных агентств США, Федеральной резервной системы США.

Парламентарии настаивают на том, что средства ФНБ следует размещать в финансовых инструментах иных государств либо осуществлять более агрессивную инвестиционную политику в национальную экономику Российской Федерации.

«В настоящее время указанные средства в большом объеме размещаются в Соединенных Штатах Америки ввиду якобы стабильности экономической системы указанного государства. Одновременно с этим нельзя не отметить, что возрастает влияние иных, в том числе отдельных экономик Азии, проявляющих более дружественную политику в отношении Российской Федерации и являющихся не менее стабильными и доходными, нежели долговые обязательства США, его государственных агентств или Федеральной резервной системы», — указали депутаты.