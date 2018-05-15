За четыре месяца производство золота в Казахстане увеличилось на 8,4%

Астана, , 16:00 — REGNUM В Казахстане по итогам первых четырех месяцев 2018 года объем производства обработанного, полуобработанного и порошкового золота составил 28 848 кг, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 15 мая «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период объем производства обработанного, полуобработанного и порошкового серебра составил 334 194 кг, что на 6,5% меньше, чем в январе — апреле 2017 года.

Напомним, в январе 2018 года объем производства данной категории золота составил 5987 кг, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Объем производства серебра в январе уменьшился по сравнению с январем 2017 года на 12,2%, до 59 644 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Казахстане было произведено 85 029 кг обработанного, полуобработанного и порошкового золота, что на 13,8% больше, чем в 2016 году.

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