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За четыре месяца производство золота в Казахстане увеличилось на 8,4%

Экономика

Объем производства серебра уменьшился на 6,5%

За четыре месяца производство золота в Казахстане увеличилось на 8,4%

Астана, 15 мая 2018, 16:00 — REGNUM  В Казахстане по итогам первых четырех месяцев 2018 года объем производства обработанного, полуобработанного и порошкового золота составил 28 848 кг, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 15 мая «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период объем производства обработанного, полуобработанного и порошкового серебра составил 334 194 кг, что на 6,5% меньше, чем в январе — апреле 2017 года.

Напомним, в январе 2018 года объем производства данной категории золота составил 5987 кг, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Объем производства серебра в январе уменьшился по сравнению с январем 2017 года на 12,2%, до 59 644 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Казахстане было произведено 85 029 кг обработанного, полуобработанного и порошкового золота, что на 13,8% больше, чем в 2016 году.

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Экономика Казахстана
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