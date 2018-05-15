Тверская область сократила госдолг на 800 млн рублей – Руденя

Тверь, , 15:48 — REGNUM Государственный долг Тверской области в 2017 году сократился на 800 млн рублей, долговая нагрузка снизилась с 66% до 62%. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, было заявлено 15 мая на заседании облправительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Основной темой заседания стало исполнение регионального бюджета за 2017 год.

«В 2017 году последовательно решались задачи по снижению уровня государственного долга. Расходы на его обслуживание сократились более чем в два раза. В 2016 году они составили 954 млн рублей, в 2017-м — 409 млн рублей», — сказал губернатор.

В 2017 году, по информации регионального министерства финансов, изменилась структура государственного долга: по сравнению с 2016 годом значительно уменьшился удельный вес бюджетных кредитов. Замещены долговые обязательства на 5,2 млрд рублей, проведена реструктуризация бюджетных кредитов до 2024 года в объеме 13,9 млрд рублей. В результате удалось сократить расходы на обслуживание госдолга Тверской области — его объем на 1 января 2018 года составил 25,6 млрд рублей.

Отметим, что в целом в 2017 году доходная часть бюджета Тверской области исполнена в сумме 54 млрд 952 млн рублей, расходная — 52 млрд 572 млн рублей. Доходы областного бюджета увеличились более чем на 1 млрд 700 млн рублей. В 2,7 раза, до 3,3 млрд рублей в регионе была увеличена финансовая помощь муниципальным образованиям. Наибольшее увеличение финансовой поддержки коснулось отраслей образования, ЖКХ, культуры, дорожной сферы.

Безвозмездные поступления в областной бюджет составили 13,2 млрд рублей. В том числе это средства федеральной казны. Всего Тверской области перечислено свыше 4 млрд рублей федеральных субсидий. В 2017 году средства из бюджета направлялись в первую очередь на решение ключевых вопросов в здравоохранении, социальной защите, на поддержку семьи, дорожное строительство, ЖКХ. Финансирование этих направлений составило более 23,7 млрд рублей — в общей сложности 44% расходов. На реализацию указов президента РФ из консолидированного бюджета выделено 6,8 млрд рублей.