Путин пообещал продолжить масштабные стройки по всей России

Керчь, Крым, , 15:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин пообещал продолжить строительство крупных инфраструктурных объектов, таких как Крымский мост, по всей стране. Об этом он заявил, открывая мост через Керченский пролив.

По всей стране будут строиться новые дороги, новые мосты, новые аэропорты и порты, пообещал глава государства.

«Будем делать жизнь наших людей лучше, достойнее», — сказал Путин строителям на митинге-концерте по случаю открытия автодорожной части Крымского моста.

«И мы обязательно в этом преуспеем, потому что у нас есть такие талантливые, такие замечательные люди, как вы», — обратился он к строителям.

Глава государства открыл автомобильную часть Крымского моста 15 мая. С 5:30 мск 16 мая мост будет открыт для движения.

Самый длинный в Европе мост протяженностью 19 километров строили два года и два месяца. Мостостроители сдали объект на полгода раньше срока — автомобильное движение планировалось запустить в декабре 2018 года.

Грузовое движение запустят в сентябре, а железнодорожную часть моста откроют в 2019 году.

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