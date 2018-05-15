Перспективы рубля неочевидны

Москва, , 15:41 — REGNUM Технически ситуация по валютной паре доллар/рубль 15 мая мало чем изменилась с конца прошлой недели. Целевой диапазон 60,27−60,60 до сих пор актуален, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

В свою очередь диапазон потенциальной смены тренда по-прежнему находится на уровнях 63,07−63,23. В случае ухода котировок выше него тренд от 27 февраля 2018 года восстановится.

«С фундаментальной стороны краткосрочные перспективы отечественной валюты позитивные. Рубль на этой неделе поддержит начало налогового периода, возможно, продолжение коррекции по американскому доллару, а также растущая нефть. Brent торгуется выше 79 долларов за баррель», — отметил Капустянский.

По его мнению, на нефтяном рынке царит эйфория. Все последние новости фундаментально усиливают рост цен на черное золото.

Основными драйверами роста являются отмена сделки между США и Ираном по ядерной программе, обострение военных конфликтов на Ближнем Востоке и, конечно, продолжающаяся сделка в рамках ОПЕК+.

«На среднесрочном периоде, напротив, перспективы рубля не так очевидны. Помимо нефти рубль сейчас не поддерживает высокий спрос на российские ОФЗ (RGBI уже третью неделю консолидируется в диапазоне). Связано возможными дальнейшими санкциями и обострением геополитики», — считает эксперт.

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