За четыре месяца выработка электроэнергии в Казахстане увеличилась на 8%

Астана, , 15:47 — REGNUM По итогам первых четырех месяцев 2018 года объем производства электроэнергии в Казахстане увеличился по сравнению с аналогичный периодом 2017 года на 8,1%, до 38,179 млрд кВт∙ч, сообщает 15 мая «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период объем производства теплоэнергии составил 41,285 млн Гкал, что на 4,8% большем, чем в январе — апреле 2017 года.

В сфере водоснабжения было оказано услуг в объеме 835,492 млрд кубических метров, что на 2% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля 2018 года стоимость 100 кВт∙ч в Казахстане для потребителей первого уровня, использующих электроплиты, составила 1216 тенге (233 рубля), что на 6,2% большем, чем 1 января 2018 года.

По итогам первых двух месяцев 2018 года в Казахстане было выработано 19,8 млрд кВт∙ч, что на 11,1% большем, чем в январе — феврале 2017 года.

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