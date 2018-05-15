«Крымский мост поменяет экономику полуострова уже в 2018 году»

Москва, , 15:35 — REGNUM Экономический эффект от Крымского моста даст о себе знать уже до конца 2018 года и проявит себя, прежде всего, в резком развитии туризма и торговли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 мая заявил первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский, комментируя скорое открытие автомобильной части Крымского моста.

«Полуостров становится полноценной частью материка. Связь эта существовала и ранее, но наличие такого мощного и удобного моста фактически превращает Крым в материковую часть нашей страны. Если говорить о прагматичных моментах, которые даёт Крымский мост, это, прежде всего, мощный толчок развитию туризма и торговли. Экономика Крыма уже в этом году почувствует позитивные перемены», — заявил Андриевский.

Он отметил, что очень скоро Крымский мост «станет большим подарком и для транспортных компаний».

«Новый способ попасть в Крым окажется крайне востребованным в начинающийся сезон отпусков и избавит отдыхающих от необходимости пользоваться морским паромом для перевозки личного автотранспорта, позволит им значительно сэкономить время и деньги», — подчеркнул эксперт.

«Пока мост ещё существует как бы сам по себе, к нему ещё нужно пристраивать достаточное число удобных подступов, но вопрос их сдачи в эксплуатацию будет решён в считаные месяцы. В ближайший год-два мост обрастет всей необходимой инфраструктурой и для транспортников, и для путешествующих, что сделает проезд по нему еще более комфортным», — добавил он.

Что касается сроков, то мост запускается даже с некоторым опережением, констатировал Андриевский.

«Крымский мост стал символом не только новой России, но и нашей способности создавать крупнейшие инженерные объекты. Этот мост будет постоянно напоминать нам всем о наших возможностях, станет ярким опровержением высказываний тех, кто постоянно ищет какие-то негативные стороны в нашей не до конца устроенной российской жизни», — подчеркнул он.

«За четыре года его строительства появлялось множество скептиков, кто не верил, что мост откроют вовремя, кто утверждал, что возникнут какие-то инженерные проблемы с его возведением. Трудности действительно были, но все они были успешно решены, поскольку задача была государственного уровня, и её решение чётко продемонстрировало, что Россия способна на многое, что мы не растеряли наши способности за трудные постперестроечные и санкционные годы», — заявил эксперт.

Напомним, что открытие автомобильной части Крымкого моста состоится рано утром 16 мая. В церемонии открытия примет участие президент РФ Владимир Путин. Мост сдается постепенно: после открытия легкового автомобильного движения осенью заработает грузовое сообщение, а в 2019 году — железнодорожное.