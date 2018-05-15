В Барнауле наградили лучших энергетиков по итогам отопительного сезона

Барнаул, , 14:03 — REGNUM Шестеро энергетиков Сибирской генерирующей компании (СГК) в Барнауле получили награды от администрации города. Власти отметили их за успешную работу в прошедшем отопительном периоде.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, почетные грамоты сотрудникам Барнаульской ТЭЦ-2 и Барнаульской теплосетевой компании СГК вручил председатель комитета по энергоресурсам и газификации города Александр Кощеев.

«За вашими плечами теплоснабжение около 90% Барнаула — это ответственная и сложная работа, с которой вы справляетесь на «отлично». Я уверен, что такие награждения станут хорошей традицией как для администрации города, так и для СГК», — сказал руководитель профильного комитета.

Почетные грамоты и памятные наручные часы от администрации города Барнаула за личный вклад в проведение мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов и воды жителям города получили два сотрудника теплосетевого подразделения компании. Евгений Попов работает газорезчиком на участке по ремонту бойлеров ремонтного цеха, и Константин Илясов — слесарь по обслуживанию тепловых пунктов.

Среди сотрудников ТЭЦ-2 награды получили Дмитрий Логачев, электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, Наталья Коренькова, начальник смены химического цеха, Игорь Рогозин, заместитель начальника электрического цеха по эксплуатации, и Виталий Филимонов, электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций.

«Этот отопительный сезон мы прошли достойно и без нареканий, — сказал директор Барнаульской ТЭЦ-2 СГК Александр Лукьянов. — Наше оборудование несет нагрузки без сбоев благодаря тому, что качественно подготовлено. Но самое главное условие его работы — люди, которые умеют с ним обращаться. Каждый из вас, сотрудников ТЭЦ-2, является важным элементом большой и сложной системы и гарантом ее надежной работы. Именно вы согреваете Барнаул длинными сибирскими зимами».