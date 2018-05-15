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Налоговые льготы распространят на все гаражи и машино-места

Экономика

Речь идет о налоге на имущество физлиц

Налоговые льготы распространят на все гаражи и машино-места
Квентин Массейс. Поставщики-крестьяне в Управлении сборщиков налогов

Москва, 15 мая 2018, 13:17 — REGNUM  Налоговые преимущества распространяют на все гаражи и машино-места вне зависимости от включения в перечь субъекта РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая, соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ внесли в Госдуму депутаты во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Сейчас в отношении физических лиц — собственников гаражей и машино-мест Налоговый кодекс предусматривает налоговые преимущества в виде налоговых льгот и пониженных налоговых ставок. Между тем льготы не применяются в отношении объектов, расположенных в объектах недвижимости торгового, офисного и бытового назначения, включенных в перечень, утверждаемый субъектами РФ.

«Исключения привели к тому, что собственники гаражей и машино-мест, расположенных в объектах недвижимости торгового, офисного и бытового назначения, включенных в перечень, утверждаемый субъектами РФ, уплачивают налог на имущество без учета налоговых льгот и пониженных налоговых ставок, чем ставятся в неравное положение по сравнению с собственниками иных гаражей и машино-мест», — указали депутаты.

Предлагается распространить установленные Налоговым кодексом налоговые преимущества в отношении любых гаражей и машино-мест вне зависимости от их включения в соответствующий перечень региона.

Инициатива предусматривает придание нормам обратной силы с 2017 года — в отношении налогообложения гаражей и машино-мест, расположенных в объектах недвижимости торгового, офисного и бытового назначения, включенных в соответствующий перечень субъекта РФ.

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Изменения в Налоговом кодексе РФ
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