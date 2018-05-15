Алтайский край «держит цену» на продовольствие

Барнаул, , 12:55 — REGNUM В Алтайском крае продовольственная корзина является одной из самых дешёвых в Сибири. Такой вывод можно сделать из данных Росстата, опубликованных сегодня, 15 марта. К примеру, на конец апреля алтайские мясо, овощи, крупы, растительное масло и хлеб (основные составляющие корзины) стоят значительно дешевле, чем в Новосибирске, Красноярске, Томске или Кемерове.

«За килограмм свинины, говядины или баранины барнаульцы платят до 50 рублей меньше, чем жители соседних регионов. При покупке гречневой крупы разница составляет до 23 рублей, вермишели — до 21 рубля, подсолнечного масла — до 27 рублей», — пояснили в Алтайкрайстате.

Напомним, в состав продуктовой корзины входят основные группы продовольствия: мясо‑ и рыбопродукты, молочные продукты, хлеб, крупы, овощи и фрукты. В ноябре 2017 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Алтайском крае составляла 3300,59 руб. или 99% к декабрю 2016 года.

Сдерживанию цен на продовольствие способствует государственная политика импортозамещения. Алтайский край уже выполнил «антикризисный план» в рамках соответствующей программы и осуществляет новый, долгосрочный.

По словам начальника Главного управления экономики и инвестиций Николая Чинякова, отныне самым перспективным форматом поддержки крупных проектов импортозамещения станет механизм специального инвестиционного контракта (сроком до 10 лет). Он предусматривает набор льгот и стимулов для модернизации или создания новых промышленных производств.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайская продуктовая корзина остаётся одной из самых дешёвых в Сибири