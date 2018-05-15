Госдума в I чтении приняла законопроект о контрсанкциях

Москва, , 12:24 — REGNUM Законопроект об ответных мерах на санкции США и недружественные шаги поддержавших их стран Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая. Парламентарии использовали опыт Европы и Ирана при работе над документом.

Инициатива дает полномочия президенту и правительству устанавливать 16 ограничительных мер в отношении товаров и услуг из США. Так, в текущей редакции законопроект наделяет правительство правом вводить запрет на ввоз американской сельскохозяйственной продукции, лекарств, алкоголя и табака, а также и любых других продуктов. Правительство также сможет запретить определённым гражданам США и других стран въезжать в РФ. Кроме того, их также могут запретить брать на работу в качестве высококвалифицированных специалистов. Кроме того, по решению правительства также может быть прекращено международное сотрудничество российских и американских компаний в авиастроении, а также атомной и ракетно-двигательной отраслях.

Ко второму чтению исключаются из законопроекта конкретные виды товаров, услуг и отраслей. При этом остается запрет или ограничение ввоза на территорию РФ продуктов или сырья — перечень определяется органами исполнительной власти по поручению президента РФ. Прописан и запрет или ограничение на вывоз с территории РФ продукции или сырья. Документом будет введен запрет или ограничение на выполнение на территории РФ работ или услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также нужд отдельных юридических лиц. Запрет или ограничение на участие граждан или организации недружественных стран в приватизации муниципального и государственного имущества также останется в тексте законопроекта.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что под санкции США попали уже более 200 граждан РФ и более 400 юридических лиц.

«Мы должны сделать все для того, чтобы защитить интересы нашего государства, обеспечить безопасность страны и гарантировать права и свободы наших граждан», — сказал также спикер Госдумы.