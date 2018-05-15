Украина рискует попасть в офшорный список ЕС

Киев, , 12:22 — REGNUM Украина может попасть в список офшоров ЕС, заявили в министерстве финансов Украины, сообщают 15 мая «Украинские новости».

Согласно сообщению, Киев должен до 2019 года подписать многостороннюю конвенцию Multilateral Instrument (MLI), которая позволит Украине вносить изменения в одну или несколько конвенций об избежании двойного налогообложения. Чтобы подписать документ, президент Украины должен дать соответствующие полномочия министру финансов. После подписания конвенции она должна быть ратифицирована украинским правительством.

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MLI входит в план действий Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS, Base Erosing and Profit Shifting). Всего в плане 15 действий, подписание MLI — одно из них.

Отмечается, что если Украина не подпишет MLI до конца 2018 года, то попадет в список офшорных стран ЕС.

Напомним, ранее Украина включила в список офшоров Латвию и Эстонию. В ответ обе страны подали жалобу в Киев с требованием исключить их из офшорных списков.

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