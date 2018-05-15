После контрсанкционных мер Россию начнут бить за нарушения правил ВТО

Москва, , 12:10 — REGNUM В связи с принятием закона о контрсанкциях лидер «Справедливой России» Сергей Миронов ожидает штрафов со стороны ВТО и предлагает подумать о выходе из организации, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

«Мы сейчас увидим, как, введя наши контрсанкции, мы получим обращение в суд ВТО с точки зрения желания наказать нас за то, что мы защищаем свои национальные интересы», — сказал Миронов в ходе заседания Госдумы.

«Самое время подумать, а может, нам впервые за 10 лет после реорганизации ВТО 95-го года сделать прецедент и выйти из этой организации, потому что Америка абсолютно не руководствуется правилами ВТО, вводя санкции, ей на это наплевать, а нас сейчас начнут бить за то, что якобы мы за счет своего протекционизма и контрсанкций нарушаем правила ВТО», — предложил депутат.

Госдума обсуждает законопроект, который дает полномочия президенту и правительству устанавливать 16 ограничительных мер в отношении товаров и услуг из США.

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