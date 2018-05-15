Ценовым сговором закупщиков молока в Алтайском крае занялось УФАС

Барнаул, , 11:40 — REGNUM В Алтайском крае сотрудники антимонопольной службы раскрыли ценовой сговор. Как сообщили аи в пресс-службе регионального УФАС 15 мая, в установлении и поддержании одинаковых закупочных цен заподозрили предпринимателей и компании, оказывающие услуги по закупке молока у населения в Поспелихинском районе.

На существенное снижение уровня закупочных цен на сырое молоко весной 2018 года пожаловались владельцы местных личных подсобных хозяйств. Всего под подозрение в нарушении антимонопольного законодательства попали семь сборщиков молока.

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«Так, синхронное установление и поддержание одинаковых закупочных цен на сырое молоко в регионе зафиксировано у ООО «Молприм», ООО «Катунь Плюс», ООО «Центрснаб», АО «Барнаульский молочный комбинат», ИП ГКФХ Стурова, ИП Сухоруких, ИП Бернд», — уточнили в пресс-службе УФАС.

При этом в ведомстве отметили, что объективные причины для этого отсутствовали. В отношении предпринимателей и компаний было возбуждено антимонопольное дело. В настоящее время у предприятий запрошено экономическое обоснование установленных цен.

Рассмотрение дела назначено на 24 мая 2018 года.

Отметим, что это не первый случай ценового сговора в Алтайском крае в 2018 году. Ранее он был выявлен среди сборщиков молока в Усть-Калманском районе. К рассмотрению обстоятельств дела комиссия вернётся 23 мая.

Проверки ситуации на рынке закупки сырого молока в 2018 году Алтайское краевое управление ФАС России проводит во всех районах. На сегодня проверки завершены в Волчихинском, Егорьевском, Змеиногорском, Каменском, Краснощёковском, Локтевском, Михайловском, Новичихинском, Родинском, Третьяковском, Троицком, Угловском, Усть-Пристанском, Чарышском районах. Здесь признаки нарушений антимонопольного законодательства не выявлены.

Ещё в 15 районах анализ ситуации продолжается.