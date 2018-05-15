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Эрдоган: В случае моего переизбрания экономика вырастет

Экономика

Лидер государства подчеркнул, что он и его команда предпринимает все необходимые шаги для защиты интересов страны в кредитно-финансовой сфере

Эрдоган: В случае моего переизбрания экономика вырастет
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
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Анкара, 15 мая 2018, 10:18 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в случае его переизбрания экономика страны будет расти, сообщает 15 мая Anadolu.

Лидер государства подчеркнул, что он и его команда предпринимает все необходимые шаги для защиты интересов страны в кредитно-финансовой сфере.

«Однако мы предпринимаем шаги для защиты интересов Турции. Мы будем делать все необходимое, чтобы защитить наши интересы», — отметил Эрдоган.

«У нас есть сейчас отношения с Центробанком и мы продолжим двигаться в том же направлении, что и прежде. Мы не новички в управлении страной, мы управляем страной уже 16 лет», — добавил президент Турции.

«Этот подход к управлению такой же как в Америке, как в Европе, он будет таким же как в Турции. То что законно для них, то законно и для нас. Все это знают», — подчеркнул Эрдоган.

«Мы примем соответствующие шаги. Мы никогда не потеряем нашу стран», — резюмировал президент Турции

Напомним, 24 июня 2018 года в Турции пройдут досрочные парламентские и президентские выборы, которые ранее должны были состояться в 2019 году. Как отмечают эксперты целью переноса даты стало стремление Эрдогана набрать максимально возможное количество голосов избирателей.

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Политическая жизнь Турции
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