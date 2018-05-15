Нефтяной гигант ConocoPhillips намерен продать активы в Северном море

Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Крупнейшая американская нефтяная компания ConocoPhillips намерена продать свои месторождения на британском шельфе Северного моря, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, продажа активов может принести компании до $2 млрд, однако какие именно проекты будут выставлены на продажу, не сообщается.

Возможно, речь идет в том числе о доле в месторождении Clair Ridge у Шетландских островов, которое оператор проекта ранее называл потенциально крупнейшим на британском шельфе Северного моря.

Отмечается, что ConocoPhillips намерена сфокусироваться на производстве сланцевой нефти на внутреннем рынке. В самой компании данную информацию не комментируют, однако менеджеры ConocoPhillips в разговоре с банкирами уже предложили оценить размеры возможной сделки.

Напомним, в 2015 году американская нефтяная компания ConocoPhillips ушла с российского рынка после 25-летнего присутствия, продав свою долю в 50% в совместном предприятии с «Роснефтью» — компании «Полярное сияние».

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