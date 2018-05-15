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Капитальный ремонт будет проведен почти в 6 тыс. домах СФО в 2018 году

Экономика

На цели капремонта будет затрачено 17,4 млрд рублей

Новосибирск, 15 мая 2018, 10:17 — REGNUM  О планах провести капитальный ремонт почти в 6 тыс. многоквартирных жилых домах в регионах сибирского федерального округа сообщил 15 мая заместитель полномочного представителя президента РФ в СФО Сергей Черданцев на совещании в Новосибирске.

«В 2018 году в регионах округа запланирован капитальный ремонт более 5,9 тысячи домов, в которых проживают порядка 659 тысяч человек», — цитирует ТАСС Черданцева.

По его словам, на территории округа планируется выполнить свыше 13 тысяч работ, для этой цели будет затрачено 17,4 млрд рублей.

Черданцев также сообщил, что в 2017 году капитальный ремонт был проведен в 4,2 тысячах домов, в которых проживают более 500 тысяч человек. Таким образом, запланированный на 2018 год объем работ на 40% превысит показатель предыдущего года.

Краткосрочные планы по капремонту завершены в полном объеме в республиках Тыва, Алтай, Хакасия, а также в Алтайском крае и Новосибирской области. В Бурятии, Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Томской областях план исполнен на 80−97%. Хуже всего, по словам Черданцева, дела обстоят дела в Забайкалье и Омской области, там план по ремонту остался невыполненным на 35%.

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Капитальный ремонт жилья
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