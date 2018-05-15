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Верховный суд РФ разрешил исключать НДС из кадастровой стоимости

Экономика

Такую позицию поддержало министерство финансов РФ

Верховный суд РФ разрешил исключать НДС из кадастровой стоимости
Иван Шилов © ИА REGNUM
Территория

Москва, 15 мая 2018, 09:50 — REGNUM  Кадастровая стоимость объекта имущества, на основании которой рассчитывается соответствующий налог, не должна включать в себя налог на добавленную стоимость (НДС), сообщают «Ведомости» со ссылкой на определение Верховного суда (ВС) России.

По данным издания, у судов не было единого подхода, стоит ли учитывать НДС при установлении кадастровой стоимости. В мае 2017 года министерство экономического развития РФ попросило Верховный суд обобщить данную практику для того, чтобы она стала единой.

В итоге в феврале 2018 года ВС РФ определил: кадастровая стоимость не должна включать в себя НДС. Такую позицию поддержало также министерство финансов РФ, отмечает издание.

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Как сообщало ИА REGNUM, В Госдуме разрабатывается инициатива о введении единых правил расчета кадастровой стоимости земельных участков на всей территории России. О необходимости обратить пристальное внимание на данный вопрос заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта.

По словам российского лидера, кадастровая стоимость на сегодняшний день превышает рыночную стоимость земли, что несправедливо. В частности, из-за этого налог на имущество, в основе которого лежит именно кадастровая стоимость земли, становится слишком обременительным.

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