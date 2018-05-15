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Россия отвечает на вызовы экономической войны

Экономика

Госдума обсудит ответ на санкции США

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Россия отвечает на вызовы экономической войны
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная Дума РФ

Москва, 15 мая 2018, 09:25 — REGNUM  Против России идет экономическая война, и страна не могла не ответить на новые вызовы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Уже несколько лет против нашей с вами родины идет экономическая война, она ведется разными способами, орудием здесь выступают санкции», — сказал Исаев.

Санкции начали вводиться с 2012 года, с «акта Магнитского», напомнил он, указав, что их «главная цель — поставить Россию на колени».

"Россия не могла не ответить на этот вызов», — подчеркнул он.

Госдума в первом чтении обсудит пакет законопроектов. Первый разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженные в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц.

Документ предоставляет правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера. В частности, законопроект дает правительству РФ право ввести запрет или ограничения на импорт алкоголя, табака и лекарств из США и стран, поддерживающих санкции. Всего предусмотрено 16 мер.

Вторая инициатива предусматривает уголовную ответственность за соблюдение санкций и пособничество во введении санкций.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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