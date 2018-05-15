Сумма запрашиваемого Аргентиной у МВФ кредита может составлять $30 млн

Буэнос-Айрес, , 09:09 — REGNUM Снижение потока иностранных инвестиций стало одной из причин экономического кризиса в Аргентине, пишет испанская газета ABC 14 мая. Политически кризис играет против президента Маурисио Макри, которому еще несколько месяцев назад пророчили переизбрание на второй срок.

Потоки иностранных инвестиций в мире замедлились, а в случае Латинской Америки значительно сократились. Даже Китай снизил свой вклад в развитие региона, его уровень является самым низким за последние пять лет.

Нехватка прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и внутренний дисбаланс, выражающийся в первую очередь в инфляции, вынудили президента Маурисио Макри обратиться к Международному Валютному Фонду (МВФ) за кредитом. Также он запросил помощи у Всемирного банка и Межамериканского банка развития. Объем запрашиваемой помощи не опубликован, но по оценкам экспертов может составить около $30 млн.

Это не спасение, а превентивный кредит. Есть сомнения, что Макри сможет справиться с этим вызовом, а финансовые опасения посредством СМИ могут обратиться в панику.

Аргентинская валюта достигла на прошлой неделе исторического уровня в 23 песо за доллар в момент внезапного скачка, который привел ЦБ к повышению процентных ставок до 40% — самый высокий уровень в мире. Это было уже третье повышение ставок с 27 апреля, в первый раз оно составило 27,25%. Инфляция постепенно снижается: в прошлом году она составляла 25%, а в этом году может упасть до 15%, как прогнозирует правительство.

Согласно докладу ЭКЛАК, глобальные ПИИ в Латинской Америке и странах Карибского бассейна составили 14% в период между 2011 и 2014 годами, а в 2015—2016 их уровень снизился до 10%. При этом страны этого региона больше зависят от ПИИ, чем государства других регионов.

ПИИ здесь составляют 3,6% от ВВП региона, в то время как в мире этот показатель составляет 2,5%. Наибольшее количество инвестиций получают Бразилия (47%), Мексика (19%), Колумбия (15,9%) и Чили (7%). В 2016 году ПИИ в Аргентину упали на 64% ($4, 229 млн).

Для президента Макри ситуация усложняется, поскольку через несколько месяцев страна перейдет в предвыборный режим — в 2019 году в стране пройдут президентские выборы. Обращение к МВФ может сыграть против Макри, поскольку в ходе переговоров МВФ может предъявить ряд требований, вредящих имиджу правительства. Тем не менее, Маурисио Макри рассчитывает, что помощь этой организации позволит оздоровить экономику.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Аргентины заявило, что не обнародует информацию о деталях соглашения и требованиях МВФ, пока соглашение не будет подписано. В связи с кризисом в стране президент отменил запланированную поездку в Россию на Чемпионат мира по футболу.

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