Нефть возобновила рост после передышки

Москва, , 08:55 — REGNUM После небольшой передышки в виде консолидации, баррель нефти марки Brent возобновил путь на север и обновил 14 мая максимумы конца 2014 года на отметке $78,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToroв России и СНГ Михаил Мащенко.

Сегодня, 15 мая, в ходе утренней сессии котировки удерживаются над уровнем $78, сигнализируя о планах дальнейшего роста.

«Быки вернулись к покупкам, продолжая муссировать тему санкций в отношении Ирана и сокращения объемов экспорта и производства в ближневосточной стране из-за действий Трампа, который напомнил о готовности значительно ограничить объемы покупаемой у Тегерана нефти», — отметил эксперт.

Несмотря на заверения ОПЕК, у рынка есть сомнения, что экспортеры смогут компенсировать возможный дефицит предложения, который рискует сформироваться из-за геополитики и перебоев в поставках по другим причинам, включая венесуэльский кризис.

«Оптимизма добавил отчет ОПЕК, в котором картель повысил прогноз роста мирового спроса в этом году на 0,02 млн баррелей в сутки. Также организация подчеркнула, что запасы в странах ОЭСР достигли уровней, превышающих среднее пятилетнее значение всего на 9 млн баррелей. По сути, это сигнализирует о том, что миссия ОПЕК уже практически выполнена», — пояснил Мащенко.

При наличии таких бычьих факторов сигналы из США, где продолжается рост буровой активности и наращивание добычи, благополучно игнорируются рынков.

«15 мая API представит свой традиционный еженедельный отчет, и если он отразит сокращение запасов нефти и нефтепродуктов, это станет еще одним аргументом в пользу рывка Brent к свежим максимумам», — полагает эксперт.

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