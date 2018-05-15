На Украине за месяц подорожали почти все продукты

Киев, , 08:50 — REGNUM В апреле 2018 года на Украине подорожали более 80% продуктов, заявил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, сообщают 14 мая «Украинские новости».

По его словам, рост цен составил до 23%. Так, мясо и птица подорожали в среднем на 2−5%, тогда как овощи подорожали на 17−23%. Яблоки выросли в цене на 2%, однако в мае их цена стала снижаться. Помимо этого, незначительно подорожал хлеб.

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Среди продуктов, цены на которые снизились: яйца — подешевели на 2%, гречка — на 6%, сало — тоже на 2%. Отмечается, что снижение инфляции в апреле идет хуже, нежели на это рассчитывали правительство и Национальный банк Украины (НБУ). Тем не менее регуляторы надеются на сохранение устойчивости валютного и, соответственно, продуктового рынков.

Напомним, ранее замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что инфляция на Украине к 2020 году снизится до 5%. При этом пока инфляция не вписывается в целевой диапазон, но регулятор надеется, что рост инфляции достигнет целевого диапазона ко второй половине 2019 года.

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