Власти Бурятии: Тайгу будем рубить, недовольных — наказывать

Светлана Шаповалова, , 09:35 — REGNUM

В Бурятии резко обострился конфликт защитников леса и властей по поводу реализации китайского инвестиционного проекта. Речь идет о передаче в аренду компании ООО «МТК-Дженькей» 226 тыс. га лесных угодий Закаменского и Еравненского районов сроком на 49 лет. Накануне, 14 мая, дошло до рукоприкладства. Народный сход перед зданием республиканского правительства в Улан-Удэ, где не звучало никаких политических требований, грубо разогнала полиция. Людям скручивали руки, их били и бросали на асфальт.

«За Родину, за Байкал!»

Представление о том, что происходило на сходе, можно составить по видеосюжетам, обнародованным бурятскими СМИ.

«Это водосборная зона Байкала. Если в ней будет уничтожаться лес, будет обмеление Байкала. Мы за Байкал, за родину, мы против вырубки леса на территории Бурятии в Прибайкалье и Забайкалье», — пояснил телеканалу Ариг Усодин, из участников митинга.

«Покажите китайцу одно дерево, он срубит десять. Мы не верим, что китайцы могут построить дорогу, что-то там сделать, да? Нет, это однозначно нет. Руки прочь от нашей земли, китайцы», — заявил другой участник.

Впрочем, у полиции были свои доводы на счёт происходящего: сход был объявлен несанкционированным митингом, необходимо было найти и разобраться с его организаторами. Обстановка накалялась, потому что присутствующие, несмотря на предупреждения, расходиться не торопились.

«Я думаю, что нужно стоять — если хватит совести, они нас не изобьют», — высказалась женщина преклонных лет.

Один из участников схода, который попытался не дать проехать автобусу с задержанным мужчиной, которого сочли организатором митинга (когда его вели в автобус, он говорил: «За что?»), тоже хотели задержать, но он довольно резко вырвался и попал под руку одному из правоохранителей. Люди при этом возмущались, говорили, что «полиция на стороне китайцев». Также во время схода была задержана известная защитница Байкала Ольга Байшникова. Из полиции она попала в больницу. Стало плохо с сердцем.

«Всего задержали 11 человек, в том числе организаторов — они не успели согласовать его с властями — поздно подали заявку. Митинг завершился спустя полтора часа. Из правительства и Хурала никто так и не вышел», — передаёт arigus.tv.

Вместо них с собравшимися «отработало» руководство МДВ Бурятии: министр Олег Кудинов и его заместитель Алексей Кампф. Заявив, что публичная акция неправомерна, они просили всех покинуть сход, а инициативную группу — остаться.

«В рамках закона надо действовать. Правительство в курсе проблем в Закаменском районе. Если вы поняли все — расходитесь. Когда в центре города собирается население — это ненормально, потому что нарушается ритм жизни, вы привлекаете внимание людей, которые идут по своим делам», — привёл «веский довод» Олег Кудинов.

«Людей ввели в заблуждение»

Позднее в ходе пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов обвинил во всем неких «отдельных товарищей», «решающих свои предвыборные интересы».

«Людей ввели в заблуждение ради предвыборных интересов. В Закамне в этом году выборы главы района и в Хурал, и эту ситуацию «отдельные товарищи» использовали для того, чтобы решить свои предвыборные интересы. Абсолютно искренний порыв людей, желание защитить лес и не допустить варварского разграбления использовали в корыстных целях», — приводит «Восток-Телеинформ» слова Алексея Цыденова.

Но при этом глава Бурятии ни слова не сказал о том, что беспокоиться о тайге Закаменского района уже не нужно, её теперь не отдадут в аренду. Напомним, 11 марта на встрече местных жителей в Закаменске власти постарались успокоить население. Последовавшие сообщения в социальных сетях были радостны: «Мы отстояли свой лес!» Подтверждением служил подписанный протокол встречи, где было записано решение не предоставлять в аренду для заготовки древесины и пиломатериалов лесные участки ООО «МТК-Дженькей» на территории Закаменского района.

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Также местные жители решили создать районный общественный совет по защите лесов и совместно с лесничеством определить участки, на которых разрешена заготовка для нужд местного населения, социальных учреждений, фермеров, малого и среднего бизнеса, арендаторов. Кроме того, по результатам зонирования решено определить родовые земли, места проведения религиозных обрядов, на которых заготовка древесины будет запрещена.

«Сакральные места, родовые земли мы исключим. Федеральное законодательство не предусматривает этого, но мы готовы с вами сотрудничать и найти выход. Заготовка древесины в этих местах проводиться не будет», — пообещала и.о. министра природных ресурсов РБ Марина Капустина.

Но каково же было удивление некоторых участников обсуждения, когда на одном из бурятских телеканалов вышел сюжет, где было сказано, что во время встречи с жителями было принято решение производить вырубку леса только на тех участках, которые не являются сакральными местами. Так кто кого вводит в заблуждение?

В некоторых других публикациях, посвященных встрече в Закаменске, тоже не говорится об отказе в аренде лесов. Информация иная:

«В Закаменском районе создадут общественный совет, который будет вести контроль за ходом реализации инвестиционного российско-китайского проекта по заготовке леса». Стало быть, проект, включающий лесную аренду, актуален!»

А также:

«По результатам зонирования определят родовые земли, места проведения религиозных обрядов, на которых заготовка древесины будет запрещена».

Иркутский эколог, кандидат биологических наук Виталий Рябцев не исключает, что сакральные земли, занимающие крохотный процент лесной территории района, могут сохраняться в виде островков, окруженных огромными вырубками.

«Нет ничего удивительного в том, что активисты продолжили борьбу за сохранение лесов Бурятии», — заявил учёный.

«Инвестпроект в силе»

Это только к своим согражданам, выступившим на сходе, глава Бурятии относится настороженно. В адрес китайских партнёров Алексей Цыденов, напротив, сказал немало добрых слов.

«Китайской компании «МТК — Дженькей» взамен участка, частично расположенного в Закаменском и Еравнинском районах, будет предложен другой. Какой конкретно — пока не определено. Инвестпроект в силе. Он будет реализовываться. Лес, который планировалось в Закамне отвести, не отведён, договор на него не подписан. Сейчас сам инвестор отказался от участка в Закамне, потому что он не хочет с местным населением воевать», — сказал глава Бурятии, которого цитирует baikal-daily.ru.

Говоря о проекте, власти Бурятии неоднократно делали акцент на том, что согласно договору аренды лесных участков «арендодатель обязан осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия, складирование заготовленной древесины в соответствующих местах, мероприятия по воспроизводству лесов на лесном участке, сохранять его биоразнообразие, а также принимать меры по предупреждению лесных пожаров».

Посмотреть на то, как это происходит на практике, можно в соседней Иркутской области, где истребление лесов давно приняло беспрецедентные масштабы.

«Иркутская область занимает первое место в стране по объемам лесозаготовок. Основная часть древесины вывозится в Китай, а региону «достаются» негативные экологические последствия и мизерные бюджетные поступления. Обогащается лишь кучка «лесных бизнесменов», а также «крышующие» их чиновники и правоохранители», — пишет Виталий Рябцев.

По его словам, от спиленных деревьев забираются только лучшие (нижние фрагменты ствола) «сортименты», а большая часть древесины (оставшаяся часть ствола и вся крона) бросаются на месте. Причём теперь так поступают не только, «черные» лесорубы, но часто и легальные арендаторы. Огромное количество деревьев спиливается и целиком бросается на месте, вопреки здравому смыслу.

«Это уничтожение основ жизни людей, в конечном счёте — нечто схожее с последствиями атомной войны. Разница лишь в том, что война сразу уничтожает всё живое на земле, а экологически вредные действия приведут к тому же, но медленно», — пишут губернатору Иркутской области Сергею Левченко жители Боханского района.

«Мелеет и зарастает травой Лена. Всё труднее становится судьба тех, кто живёт ещё в сохраняемых ими населённых пунктах, обеспечивая своё существование за счёт традиционных, а чем дальше, тем больше и единственных занятий — рыбалки и охоты», — пишут президенту России Владимиру Путину жители Усть-Кутского района.

«Месторождение для брёвен»

Между тем власти Бурятии продолжают настаивать на политизировании ситуации вокруг китайского проекта.

«Инвестпроект с компанией «МТК-Дженькей» мы подписали в прошлом году, и ни у кого вопросов не вызывало, пока мы не дошли до выборов. Людей поднимают для того, чтобы возглавить этот процесс и на этой волне людской активности пойти в Хурал или за район бороться. Кто это инициировал, мы уже знаем, людей «взяли на карандаш», — подчеркнул глава республики.

Интересно, жителям Еравнинского района он то же самое в глаза сказать сможет? А как в таком случае расценивать петицию, где утверждается, что только во 2−3 кварталах 2018 года они были поставлены перед фактом о начале реализации инвестиционного проекта ООО «МТК-Дженькей» — «Создание комплекса лесной и перерабатывающей инфраструктуры в Республике Бурятия», включенного в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов приказом Минпромторга России от 07.03.2018 г. №708?

«Мы хотим предотвратить варварскую вырубку леса в лесничествах Еравнинского района и призываем власти и общественность обратить самое пристальное внимание на нашу общую проблему. Уничтожение леса грозит обмелением рек и необратимыми изменениями в природной среде. Вырубка леса может обернуться глобальными экологическими проблемами. Наш лес — это залог наличия чистого воздуха, чистой воды.

Мы, жители Еравнинского района, категорически против сдачи лесного фонда в долгосрочную аренду и против вырубки леса в подобных масштабах. Посмотрите на ужасающую ситуацию в лесах Дальнего Востока и Забайкальского края, в лесах Иркутской области! Не допустим такого в нашей Еравне! Вместе защитим наш лес!» — говорится в воззвании.

Напомним, ООО «МТК-Дженькей», согласно инвестиционному проекту, получит в аренду лесные участки общей площадью 226 тыс. га и объемом ежегодной заготовки 237 тыс. куб. м древесины. Участки предполагалось выделить на территории Еравнинского и Закаменского районов. Реализация проекта рассчитана до 2024 года, в результате будет создано 200 новых рабочих мест. Также сообщалось, что иностранная компания вложит в «освоение лесов» республики 753 млн рублей.

«Первый из вышеупомянутых районов входит в водосборный бассейн Байкала частично, второй — целиком. Граничащий с Монголией Закаменский район в природном отношении особо интересен и ценен. С отрогов горных хребтов (Хамар-Дабан, Малый Хамар-Дабан, Джидинский) стекают крупные и полноводные притоки Селенги — реки Джида и Темник, а также река Снежная, впадающая в озеро Байкал. В горах сохранились крупные массивы коренной темнохвойной тайги. Здесь — в зоне контакта таежных лесов с горными степями — природа особенно богата и живописна. В Закаменском районе заготавливают кедровые орехи, ягоды, иные дикоросы, ловят рыбу и охотятся. За счет этих даров природы живет значительная часть местных жителей», — пояснил Виталий Рябцев.

В том, что обязательства арендатора по воспроизводству лесов и сохранению биоразнообразия не будут выполняться, уверен не только он, но и руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко:

«Нынешний Лесной кодекс РФ и в целом нынешнее лесное законодательство основаны на концепции «освоения лесов» — то есть добычи той древесины, которая в лесах уже есть, использования леса как природного месторождения бревен. Этого могут не понимать какие-нибудь республиканские, рослесхозовские или минпромторговские чиновники, принимающие решения о поддержке таких инвеспроектов, — но для людей, живущих вблизи лесов и своими глазами видящих, как лесозаготовители обращаются с ними, совершенно очевидно. Если этот приоритетный инвестпроект будет реализован — он, может быть, и принесет бюджетной системе какое-то количество налогов и платежей за леса и создаст какое-то количество рабочих мест — но лесам он будет нести только разорение и опустошение, вполне в рамках действующего лесного законодательства».

Китайский лесной бизнес вольготно себя чувствует на Иркутской земле и в некоторых других регионах России. Теперь пришел черед и лесам южной Бурятии. Но власти региона, судя по всему, решили: нечего про какую-то экологию рассуждать, рубить надо.

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