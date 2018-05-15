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На единственной автозаправке острова Кунашир не продают бензин

Экономика

Это связано с лицензированием разгрузки судов большей тоннажности

Южно-Курильск, Приморский край, 15 мая 2018, 08:05 — REGNUM  Власти острова Кунашир заявили о возобновлении поставок бензина на остров в начале июня, пока запас бензина используется только для муниципального автотранспорта, сообщает «Интерфакс».

По словам главы комитета по управлению муниципальным имуществом Южно-Курильского городского округа Марии Косолаповой, большая часть автотранспорта Кунашира работает на дизельном топливе, с ним проблем нет. Дизтопливо реализуется на АЗС в нормальном режиме.

Пропал с единственной АЗС на острове бензин. Его нет с начала мая, пишут в социальных сетях местные жители. Косолапова подтвердила, что розничная реализация бензинов в настоящее время не осуществляется.

По ее данным, это связано с лицензированием разгрузки судов большей тоннажности. Раньше бензин на остров привозили из Владивостока на небольших судах, что существенно увеличивало стоимость.

В мае топливо завезли на судах большей тоннажности, но у местных стивидиров в Южно-Курильском портпункте не оказалось лицензии на разгрузку топлива. Суда вернулись во Владивосток, а две местные стивидорные компании занялись оформлением документов в Госморнадзоре во Владивостоке.

Ожидается, что документы будут получены до конца мая и уже в июне новые суда доставят бензин в Южно-Курильск.

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