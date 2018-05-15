У рубля есть хорошие союзники

Москва, , 07:05 — REGNUM Торги по курсу рубля 14 мая открылись ростом Участники рынка на открытии проигнорировали снижение цен на нефть на 0,45% и полностью сконцентрировались на ослаблении американской валюты на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Во второй половине торгов участники рынка переключили внимание с дорожающего доллара на дорожающую нефть. Реагировали только на положительные факторы для рубля. К закрытию торговой сессии в Штатах стоимость Brent повысилась до отметки $78,50.

Спрос на черное золото вырос в ответ на массовые протесты в Палестине против открытия посольства США в Иерусалиме, а также на заявления президента США Дональда Трампа. Он заявил о готовности существенно ограничить объемы приобретаемой у Ирана нефти и нефтепродуктов.

Торги в паре доллар/рубль завершились на уровне 61,65 руб. Цена осталась в пятничном диапазоне 61,42—62,04 руб. Пара евро/рубль консолидировалась на уровне 73,85 руб.

Сегодня, 15 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $78,22 (-0,25%). Из-за высоких цен на нефть российская валюта пользуется хорошим спросом. В ближайшие дни ей начнет оказывать поддержку налоговый период.

Поскольку у рубля сейчас есть хорошие союзники, то, скорее всего, динамика рублёвых пар сохранится на текущий уровнях. В связи с этим для них можно выделить торговые диапазоны в 1 рубль. Для пары доллар/рубль торговый диапазон находится между уровнями 61,25 и 62,25, евро/рубль — 73,50 и 74,50.

Напомним, 14 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 8 коп. (-0,13%), до 61,85 руб., курс евро — на 19 коп. (-0,26%), до 73,78 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,7 млрд (-22,85%), евро/рубль — 236,5 млн евро (-0,33%).

Читайте также: У рубля нет причин ни слабеть, ни укрепляться