Вторник, 15 Мая 2018 года
01:01:44 МСК

В ЕАЭС создадут совет министров сельского хозяйства

Экономика

Новый совет займется согласованием общей стратегии в агропромышленной сфере

В ЕАЭС создадут совет министров сельского хозяйства
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Горячая пора

Сочи, Краснодарский край, 14 мая 2018, 21:10 — REGNUM  В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет создан Совет министров сельского хозяйства, заявил 14 мая президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи. Об этом передает телеканал «Мир 24».

По словам главы государства, новый совет займется согласованием общей стратегии в агропромышленной сфере, а также продвижением продуктов ЕАЭС на зарубежные рынки.

Путин добавил, что планируется также создать профильный комитет для координации политики в транспортной сфере, который будет разрабатывать меры развития рынка перевозок в рамках ЕАЭС.

Президент России также отметил, что эффективно заработал суд ЕАЭС, который рассматривает спорные вопросы, возникающие между сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Сочи проходит саммит ЕАЭС с участием лидеров пяти государств — членов союза. Стороны планируют согласовать планы по дальнейшей экономической интеграции и либерализации общих рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Путин встретится в Сочи с лидерами стран ЕАЭС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить