ЦБ прогнозирует сохранение уровня годовой инфляции во II квартале 2018 года

Москва, , 21:02 — REGNUM Инфляция в годовом выражении до конца II квартала 2018 года сохранится на уровне, близком к текущим значениям. Такой прогноз содержится в майском докладе Центробанка о динамике потребительсвих цен в России.

Регулятор отмечает, что в апреле месячная инфляция с исключением сезонности ожидаемо несколько возросла, при этом годовая — не изменилась.

«Увеличение месячной инфляции происходило в условиях постепенного восстановления потребительского спроса и ослабления рубля, вызванного введением новых внешнеэкономических санкций», — говорится в доклале.

При этом указывается, что реакция цен товаров и услуг на курсовую динамику «в целом была достаточно сдержанной, что является признаком снижения чувствительности российской экономики к изменению внешнеэкономической конъюнктуры».

«В отсутствие существенного изменения внешних условий прогнозируется сохранение годовой инфляции вблизи текущих значений до конца II квартала 2018 года. В дальнейшем ожидается её постепенное возвращение к цели 4%», — прогнозирует Центробанк.

Напомним, по данным Росстата, инфляция в России в апреле составила 0,4% после 0,3% в марте. За период с начала года потребительские цены в России выросли на 1,2%. В годовом выражении инфляция в апреле составила 2,4%, как и в марте.