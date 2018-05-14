В Костромской области на полевые работы выдали 139 млн рублей господдержки

Кострома, , 19:41 — REGNUM Сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства Костромской области получили 139 миллионов рублей господдержки на проведение весенних полевых работ, сообщает пресс-служба губернатора области. В регионе будут увеличены посевные площади.

Более 85 миллионов рублей были получены в рамках льготного кредитования. В первом полугодии 2018 года на поддержку растениеводства региона планируется направить ещё порядка 41,9 млн. рублей. На 30 миллионов рублей было закуплено 36 единиц сельхозтехники и оборудования.

В пресс-службе отмечают, что «в 2018 году в Костромской области по поручению губернатора Сергея Ситникова будут увеличены посевные площади. Всего запланировано задействовать 179,8 тысяч га сельскохозяйственных земель, что выше уровня прошлого года на 0,5 тысяч га. Увеличение посевных площадей запланировано в восьми районах области — Вохомском, Галичском, Мантуровском, Нерехтском, Павинском, Парфеньевском, Солигаличском и Судиславском».

Обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых культур в регионе выполнена на 103% от плана и составляет 9,9 тысяч тонн. Всего закуплено 487 тонн семян зерновых культур, 38 тонн семенного материала многолетних трав, 176 тонн семенного материала однолетних трав.

«К весенним полевым работам приступили 137 хозяйств региона, вспашка проведена на площади 3 тысяч 881 га. 61 хозяйство области приступило к яровому севу, площадь составила 4486 га. Внесение минеральных удобрений проведено на площади 1842 га», — сообщает пресс-служба.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году в Костромской области весенне-полевые работы вели 153 хозяйства. Тогда пресс-служба сообщала, что с начала 2017 года местные фермеры закупили «54 единицы техники на сумму 56 млн. рублей». Крестьянам хватало семян зерновых культур (105% от плана), и минеральных удобрений (117%).

Отметим, что в прошлом году фермеры получили денежную помощь — 62,7 млн. рублей из федерального и 3,3 млн. рублей из областного бюджетов. Во втором квартале животноводы получили еще 85,2 млн рублей.