Bayer отозвал свой иск к Федеральной антимонопольной службе России

Москва, , 18:52 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 14 мая прекратил дело по иску Bayer к Федеральной антимонопольной службе России из-за сделки по слиянию с Monsanto в связи с тем, что немецкий концерн отказался от своего иска.

Bayer подавала иск к ФАС из-за сделки по приобретению американской сельскохозяйственной корпорации Monsanto за $66 млрд, договорённость о которой была достигнута ещё в 2016 году.

В ноябре 2017 года при рассмотрении данной сделки ФАС заключила, что слияние может привести к резкому усилению Bayer вплоть до доминирования на всех затрагиваемых рынках России и созданию высоких барьеров для входа других компаний.

Рассмотрев условия сделки, ФАС предписала компаниям поделиться с российскими компаниями технологиями для рынков семян и цифрового земледелия, в частности в области селекции. В феврале 2018 года Bayer подала иск к ФАС в Арбитражный суд Москвы, требуя признать решение службы незаконным.

Сделка привлекла внимание регуляторов из других стран. В августе 2017 года Еврокомиссия начала расследование, чтобы убедиться, что слияние двух компаний не приведет к монополизации рынка производства пестицидов и семян.

Позднее рагуляторы ЕС и США одобрили сделку. В апреле 2018 года ФАС также выдала своё согласие. Как сообщалось, компании согласились на ряд выдвинутых условий, в том числе передачу технологий.