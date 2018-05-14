В Таджикистане планируют усовершенствовать декларацию доходов чиновников

Душанбе, , 18:52 — REGNUM Нижняя палата парламента Таджикистана рассматривает проект поправок к закону «О государственных служащих», который направлены на совершенствование механизма декларирования доходов госслужащих и членов их семьи, сообщает 14 мая Asia-Plus со ссылкой на пресс-секретаря Маджлиси намояндагон (нижняя палата) Маджлиси Оли (парламент) республики Мухаммадато Султонова.

Проект поправок разработан правительством страны с целью реализации стратегии противодействия коррупции на 2013−2020 годы, которая была одобрена президентом республики Эмомали Рахмоном 30 августа 2013 года.

Султонов отметил, что поправки позволят усовершенствовать механизм подготовки декларации о доходах госслужащих и членов их семей.

Кроме этого, парламентарии Таджикистана рассмотрели кредитное соглашение между Европейским банком реконструкции и развития и ГУ «Жилищно-коммунальное хозяйство» и ряд других финансовых документов.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года сотрудники государственного комитета национальной безопасности Таджикистана обнаружили в доме бывшего следователя антикоррупционного ведомства мешки с золотом и валютой.

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