Отток капитала из России с начала 2018 года увеличился более чем на 17%

Москва, , 18:26 — REGNUM Чистый отток капитала из России за период с января по апрель 2018 года увеличился на 17,3%. Такие данные 14 мая приводит пресс-служба Банка России.

«Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-апреле 2018 года, по предварительным данным, составил $21,0 млрд против $17,9 млрд годом ранее», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что «в отличие от предыдущего года, чистое кредитование осуществлялось преимущественно за счёт увеличения зарубежных активов прочих секторов при незначительном влиянии операций банковского сектора».

Международные резервы России за четыре месяца 2018 года, по оценкам регулятора, увеличились на $21,8 млрд. В январе-апреле 2017 года этот показатель составлял $14,9 млрд.

Напомним, отток капитала из России за первый квартал 2018 года, по данным Центробанка, составил $13,4 млрд, сократившись на 18,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

За 2017 год отток капитала из страны составил $31,3 млрд, что оказалось в 1,6 раза больше, чем годом ранее.