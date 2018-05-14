Восстановлена межведомственная комиссия по вступлению Узбекистана в ВТО

Ташкент, , 18:33 — REGNUM В Узбекистане сформирована межведомственная комиссия по вступлению республики во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает 14 мая «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на заместителя министра внешней торговли Сахиба Саифназарова.

Работу межведомственной комиссии возглавил министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев. Кроме этого, планируется ввести должность главы переговорной группы.

Саифназаров отметил, что в настоящее время ведется работа по подготовке четвертого раунда заседания рабочей группы по вопросам вступления Узбекистана в ВТО.

Замминистра добавил, что в республике сформированы подгруппы, которые должны оценить последствия вступления Узбекистана в ВТО по отдельным секторам экономики.

Напомним, межведомственный комитет по вступлению Узбекистана в ВТО был сформирован в 1998 году. С середины 2000-х годов работа комитета была приостановлена.

В ноябре 2017 года президент республики Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан восстанавливает работу по вступлению в ВТО.

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