Госдума в первом чтении обсудит наказание на соблюдение санкций США

Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 15 мая, Госдума в первом чтении обсудит законопроект об уголовной ответственности за соблюдение санкций США, сообщает ИА REGNUM. Инициатива предусматривает также наказание за пособничество во введении санкций.

Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией». Преступление предполагается карать штрафом до 600 тыс. рублей, ограничением либо лишением свободы до четырех лет.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению иностранными государствами или структурами ограничительных мер. В том числе речь идет о «предоставлении рекомендаций и передаче сведений, которые привели или могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц».

В этом случае устанавливается уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тыс. рублей либо ограничение или лишения свободы до трех лет.

Госдума на заседании синхронно рассмотрит в первом чтении законопроекты, касающиеся антироссийских санкций. Пакет инициатив в окончательном чтении предполагается принять 22 мая.

«Планируем завтра (15 мая) рассмотреть как законопроект о противодействии американским санкциям, так и законопроект об уголовной ответственности в отношении тех, кто исполняет эти санкции. Мы считаем, что принятие этих законопроектов необходимо», — заявил накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин.