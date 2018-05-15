Примут с оговорками: Госдума рассмотрит законопроект о контрсанкциях

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 15 мая, депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят в первом чтении законопроект об ответных мерах со стороны РФ на недружественные действия США и других стран, поддерживающих такую политику, сообщает ИА REGNUM.

Законопроект был внесен в Госдуму в апреле группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Затем к авторам присоединилось большинство депутатов Госдумы и количество соавторов инициаторов таким образом превысило 300 членов Госдумы.

Первоначальный вариант

Речь, в частности, идет о расширении полномочий правительства в вопросе введения санкций. Так, законопроект предлагает наделить правительство правом по решению президента вводить ограничения и санкции в ответ на недружественные действия США и других стран, перечень которых также определит правительство.

Между тем, по существующему закону о специальных экономических мерах, такие полномочия у правительства есть и сейчас. Нововведением депутатского законопроекта должно было стать конкретное перечисление отраслей и компаний, против которых правительство сможет вводить ограничения.

Так, депутаты предлагали перечень из шестнадцати пунктов, в сфере которых правительство получило право вводить санкции, а также позволяли правительству на свое усмотрение расширять этот перечень. Так, например, по этим правилам, можно было бы запретить ввозить на территорию РФ сельхозпродукцию, алкоголь и табак, произведенные в США и других странах из перечня правительства. При этом гражданам можно было бы провозить такие товары для собственных нужд.

Ограничение могло также коснуться и лекарств — депутаты предлагали запретить ввозить в РФ те лекарственные средства и препараты, аналоги которых в стране есть. Такая норма вызвала наибольшую критику в экспертном сообществе. Как ранее заявлял сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов, такие нормы могут ударить по здоровью и жизни некоторых пациентов, из-за чего эксперты настаивали на ее исключении из перечня.

Депутаты также предлагали разрешить правительству на свое усмотрение прекращать международное сотрудничество с компаниями США (и их дочками) в авиастроении, атомной и ракетно-двигательной отрасли. Кроме того, авторы инициативы прописали, что подконтрольные США компании по решению правительства не смогут выполнять аудиторские и юридические услуги на территории РФ. Аналогичный запрет мог коснуться и организаций, которые занимаются приватизацией госимущества и продажей федерального имущества.

Однако не все запреты, которые предлагали депутаты, связаны с запретами работы для компаний — часть из них касалась и физлиц. Так, согласно законопроекту, правительство могло бы ограничить въезд в РФ определенных граждан США, а также запретить брать их на работу в качестве высококвалифицированных специалистов. Такая мера также вызвала возмущение в экспертном сообществе.

«Очевидно, что любой запрет на приезд в РФ высококвалифицированных специалистов, будь то компания или университет, это прямой удар по российской экономике и интеллектуальному капиталу и помощь тем, кто пытается технологически изолировать Россию», — заявлял ранее ректор НИУ Высшая школа экономики Ярослав Кузьминов.

Предложения по доработке

Пока экспертное сообщество заявляло о том, что принятие законопроекта с конкретными мерами отрицательно скажется на развитии экономики РФ, депутаты продумывали варианты того, как можно было сделать список мер более детальным и какие отрасли и обязательства можно было бы туда включить. Так, например, как рассказал ранее корреспонденту ИА REGNUM зампредседателя Госдумы Алексей Чепа («Справедливая Россия») в качестве одной из мер предлагалось обязать иностранные компании, работающие в РФ, сохранять свои доходы внутри РФ.

«Иностранные компании сегодня возвращают все средства обратно в США», — подчеркивал Чепа, отмечая, что ограничения в этой сфере будет дополнять комплекс мер, направленных на противодействие санкциям.

Свои предложения по доработке инициативы также дали депутаты комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в своем заключении на законопроект. Они предлагали дополнить законопроект нормой о том, что правительство может запретить компаниям и организациям, минимум 25% капитала которых принадлежит США, не только заниматься продажей федерального имущества или выполнять функции продавца федерального имущества, но и организовывать тендеры, электронные торги, а также проводить госзакупки. Кроме того, было бы целесообразно вместе с тем запретить иностранцам приобретать приватизированную недвижимость в собственность, отмечали члены комитета.

Условия

Совет по законотворчеству, заседавший 11 мая, не прислушался к рекомендациям депутатов дать более конкретизированный и детальный список отраслей, в адрес которых могут быть применены ограничения. Более того, депутаты совместно с экспертами решили вовсе убрать из законопроекта указания определенных отраслей экономики и промышленности, в отношении которых правительство сможет вводить ограничения, а также перечисление конкретных мер в целом.

Как рассказывал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») депутаты уже договорились, что законопроект будет принят в первом чтении только вместе с дополнительным постановлением. В нем, в частности, будут прописаны необходимые изменения документа.

«Ко второму чтению будут исключены конкретные товарные группы или предприятия, против которых применяются санкции. Это правильное решение, мы идем по пути описания возможных мер применения санкций и механизма их применения. А что касается конкретных товаров, ввоз или вывоз которых будет запрещен, то это прерогатива правительства», — заявил Жуков.

Другими словами, закон лишь пропишет право правительства по решению президента вводить санкции и ограничения против американских граждан и компаний. Какие именно это будут ограничения, правительство будет решать самостоятельно.

Такой подход показался представителям делового и экспертного сообщества более здравым. Так, например, критиковавший законопроект в первом чтении ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, заявил, что документ во втором чтении снимает все претензии, которые были у экспертов.

Особо подчеркивали депутаты тот факт, что ко второму чтению законопроект также разрешит вопрос с импортом в РФ лекарственных средств и медицинских препаратов. Эта норма также прописана в постановлении, рассказывал ранее Жуков.

«Будет прямо сказано, что не должны вводиться никакие запреты на любые жизненно важные товары, аналоги которых не производятся в РФ или аналоги которых не могут быть закуплены в других странах», — отметил Жуков.

Дополнительное финансирование

Помимо необходимых изменений законопроекта ко второму чтению, депутаты также решили с помощью постановления решить вопрос финансирования российских компаний, оказавшихся под санкциями. Такие нормы парламнтариям рекомендовали включить в список рекомендаций члены комитета Госдумы по бюджету и налогам в своем заключении на законопроект.

Так, комитет предлагал рекомендовать правительству РФ заложить средства в федеральном бюджете на 2019−2021 годы на поддержку определенной категории граждан, отраслей экономики, моногородов и других публично-правовых образований.

«Мы рекомендуем правительству РФ в постановлении при подготовке федерального бюджета на следующее трехлетие (2019−2021 годы) предусмотреть меры поддержки организациям, которые попали под санкции», — объяснял ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.