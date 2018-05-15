Соревнование подходов на газовом рынке

Лондон, , 04:15 — REGNUM Загадочная конкуренция, возникающая на газовом рынке в торговле «контрактным» и «спотовым» газом, откуда она берется и кому нужна, рассказывает автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Сама по себе доставка газа от мест его добычи к конечному потребителю дело и непростое, и требующее соблюдения массы дополнительных условий. Ведь потребление голубого топлива отличается крайней неравномерностью, колеблясь в зависимости и от времени суток, и от сезона, и от погоды. Раздать газ в нужных объемах и с нужной скоростью — это задача, которую берут на себя распределительные сети, отбирающие газ из подземных газовых хранилищ, которые наполняются через магистрали, ведущие из месторождений. Понятно, что ключевым объектом становятся здесь именно хранилища, а они используют возможности, предоставляемые природой, и могут быть обустроены далеко не везде. Как же совместить разные по возможностям скорости закачки и отбора, а тем более по географии расположения ПХГ с потребностями населения и производства? И здесь возникают коллизии, связанные с разными подходами к экономике.

Часть этих противоречий унаследована материком и расположенным на нем странами еще со времен Советского Союза. Что лучше — планомерное и долгосрочное обеспечение, дающее возможность поставщику оптимизировать свои издержки и спрогнозировать стратегию, или кратковременные маневры, удобные тем, кто ищет способа урвать тактическую выгоду? И, самое главное уже в политическом смысле — как той или иной стороне отстаивать свои международные торговые интересы, раз уж мать-природа развела месторождения, хранилища и потребителей газа по разным странам столь неравномерно?

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