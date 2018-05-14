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Энергетическая стратегия Литвы не обошлась без слов о «российской угрозе»

Экономика

Стратегию представили в парламент для окончательного одобрения

Энергетическая стратегия Литвы не обошлась без слов о «российской угрозе»
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Паранойя

Вильнюс, 14 мая 2018, 13:20 — REGNUM  После долгих обсуждений литовская парламентская комиссия по энергетике одобрила проект изменения постановления сейма об утверждении национальной стратегии энергетической независимости и представила свои выводы, сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 мая, в канцелярии парламента Литвы.

В обновленной национальной стратегии энергетической независимости предусмотрено, что Литва пойдет в направлении развития возобновляемой энергетики, переходя от импорта энергии к внутреннему производству, вместе с тем гарантируя конкурентоспособные цены на энергию.

По словам председателя комиссии по энергетики Виргилиюса Подериса, «комиссия проделала огромную работу, рассматривая и анализируя все полученные замечания и предложения экспертов, специалистов, ассоциаций, лоббистов, госучреждений относительно национальной стратегии энергетической независимости». Комиссия также представила более 10 предложений, как еще усовершенствовать проект стратегии и лучше выделить цели энергетической политики Литвы до 2030 года и вехи политики до 2050 года.

Комиссия на заседании также подтвердила протокольное решение, представив министерству энергетики просьбу представить комиссии план действий, в котором были бы предусмотрены конкретные даты и меры, гарантирующие энергетическую и геоэнергетическую безопасность страны, с учетом того, что в 2021 году, возможно, начнет действовать Белорусская АЭС, а электроэнергетическая система Калининграда будет подготовлена к работе в самостоятельном изолированном режиме, «в связи с чем появится угроза, что энергетическая система стран Прибалтики будет раньше времени отсоединена от кольца БРЭЛЛ».

Подерис прогнозирует, что сейм утвердил национальную стратегию энергетической независимости до начала июля.

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