Государство помогло «Ренове»: сумму господдержки Силуанов сохранил в тайне

Москва, , 12:28 — REGNUM Российские власти оказали поддержку попавшей под санкции США компании «Ренова» Виктора Вексельберга. Как сообщил журналистам и.о. министра финансов Антон Силуанов, господдержку структура бизнесмена получила неделю назад. Однако подробности и. о. главы финансового ведомства предпочёл не раскрывать, и отказался назвать сумму господдерки.

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Также, по его словам, поддержку государство может оказать и другим российским компаниям, попавшим под санкции США. В настоящее время правительство РФ прорабатывает эти вопросы. Прежде всего, речь идёт о кредитной поддержке «Русала» и ГАЗа. Осуществить её планируется за счёт созданного государством банка— «Промсвязьбанка». При этом, добавил Силуанов, банк будет предоставлять ликвидность на общих основаниях.

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Что касается возможности выкупа части акций En+ и UC Rusal Олега Дерипаски, также оказавшегося в санкционном списке минфина США, то, по словам Антона Силуанова, власти этого «пока не рассматривают».

Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмен Виктор Вексельберг и его группа «Ренова» попали в новый санкционный список, который минфин США обнародовал 6 апреля. При этом все долларовые счета компании были заблокированы, речь идёт о сумме в $1,5 — 2 млрд. В общей сложности под ограничения попали 24 российских предпринимателей и 14 компаний, включая членов высшего руководства российского государства.

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Напомним, ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что «Ренова» попросила у правительства РФ в том числе рефинансирования в госбанках полученных на Западе кредитов на €820 млн под залог 26,5% акций «Русала». Помимо этого, группа попросила также помощи в рефинансировании кредитов и облигаций по компаниям группы на сумму до 300 млрд рублей, если на них распространят «вторичные санкции» и они не смогут обслуживать долги.

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