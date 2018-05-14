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«ВымпелКом» потратит на выполнение «пакета Яровой» 45 млрд рублей

Экономика

С 1 июля 2018 года вступают в силу пакет поправок в российское законодательство, одним из авторов которых является депутат Госдумы РФ Ирина Яровая

Москва, 14 мая 2018, 12:28 — REGNUM  Расходы сотового оператора «ВымпелКом» на исполнение антитеррористических поправок «пакета Яровой» составят в текущем году 6 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные квартального отчета компании VEON, владеющей оператором.

Отмечается, что в ближайшие пять лет расходы компании на выполнение требований антитеррористических поправок, составят 45 млрд рублей.

Напомним, с 1 июля 2018 года вступают в силу пакет поправок в российское законодательство, одним из авторов которых является депутат Госдумы РФ Ирина Яровая. Согласно тексту поправок, российские операторы связи должны будут хранить аудиозаписи разговоров и переписку абонентов в течение полугода.

Добавим, с 1 октября провайдеры, работающие на территории России, обязаны будут хранить трафик пользователей за предыдущий месяц, а емкость средств для хранения трафика ежегодно в течение пяти лет должна расти на 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля представители компании «Мегафон» назвали утвержденные правительством РФ сроки хранения данных по «пакету Яровой» «компромиссными».

Также в компании уточнили, что ранее проект обсуждался с представителями отрасли. Прогноз по затратам компании не изменился и остался на уровне 35−40 млрд рублей за пять лет.

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