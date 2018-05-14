Налог на доходы физлиц В РФ могут повысить в 2020 году – Михаил Делягин

Москва, , 12:21 — REGNUM Силы правительства РФ в настоящее время направлены на смягчение скандала, связанного с повышением пенсионного возраста, а значит, одновременно с этим повышать НДФЛ оно не решится, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление исполняющего обязанности министра финансов РФ Антона Силуанова, пообещавшего, что повышения НДФЛ пока не планируется.

«Нам в карман залезают при помощи повышения пенсионного возраста, и я думаю, что даже правительство Дмитрия Медведева не будет залезать в два кармана одновременно, — заявил Делягин. — У него рук просто не хватит. Действовать они будут поэтапно, и я думаю, что Антону Силуанову вполне можно доверять — на 2019 год действительно повышения НДФЛ не предполагается. А на 2020 год — посмотрим. На 2020-й, я думаю, они вполне могут».

Сейчас же силы правительства, как считает Делягин, направлены на повышение пенсионного возраста и на смягчение связанного с этим скандала.

«С другой стороны, НДФЛ идёт в региональные бюджеты, — отметил экономист. — Федеральное правительство Медведева не будет стараться ради региональных властей. В гробу оно их видело в белых тапочках. Это моё субъективное ощущение. Когда ситуация в регионах ухудшится ещё сильнее, тогда может быть. При этом важно, что рост НДФЛ никогда не рассматривался изолированно. Дмитрий Медведев всегда возражал против термина «прогрессивная шкала подоходного налога». Однако пару раз он обмолвился, что совсем нищие люди могли бы и не платить подоходный налог. В таком случае для остальных граждан НДФЛ нужно будет повышать. Введение такой мягкой формы прогрессивной шкалы налогообложения возможно и, с моей точки зрения, позитивно. Единственное, что компенсировать неуплату налога нищими нужно не за счёт всех граждан, а только наиболее обеспеченной части общества».

Напомним, как заявил исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов, в ближайшее время — до середины июля — правительство России подготовит предложения по налоговой системе.

«Повышения налога на доход физических лиц (НДФЛ) не планируется», — уточнил, однако, Силуанов.

До этого, в начале 2018 года, против повышения НДФЛ выступил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его мнению, любые изменения ставки подоходного налога так или иначе приведут к появлению прогрессивной шкалы налогообложения, чего нельзя допустить.

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