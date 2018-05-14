Зазывают одних, когда другие бегут: Литва мечтает стать финтех центром

Вильнюс, , 12:13 — REGNUM

В Литву для учреждения своего бизнеса будут приглашены 500 финтех-компаний — объявил на ежегодной встрече Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Иордании министр финансов Литвы Вилюс Шапока, сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 мая, в литовском ведомстве. Компаниям будет предложено учредить свой бизнес в Литве с возможностью предоставлять услуг не только в ЕС, но и во всем мире.

«Представители многих стран спрашивают, как нам удалось за такое короткое время оказаться на карте мира среди стран, которые быстрее всего развивают сферу финансовых технологий. Обращаются бизнес-сообщества с вопросом, как учредить их компании в Литве. После стольких вопросов и позитивного настроя мы решили написать письмо финтех-компаниям и пригласить их в нашу страну», — сказал Шапока.

Письмо министр финансов подписал 10 мая. Оно будет отправлен почти всем странам мира.

«Я считаю, что оно вызовет большой интерес и успех, прославит Литву, особенно в финансовом мире», — сказал Шапока.

По словам министра, краеугольные аспекты успеха Литвы — сотрудничество между литовским банками, министерством финансов и участниками финансового рынка.

«В этой сфере литовцы славятся в мире как действительно очень талантливые и инновационные. Как регуляционная, так и налоговая среда показала, что в этой сфере можно лидировать в мире. Со стороны правительства главная причина успеха — быстрые решения при устранении препятствий для бизнеса и распространении информации о Литве и наших достижениях. В этом случае, распространение информации на ежегодном мероприятии бизнес-сообщества ЕВРР. Я считаю, что это вызовет дополнительную волну инвестиций в Литву», — сказал министр финансов.

По словам Шапоки, Литва также выделяется уникальным взглядом на безопасность: с одной стороны мы открыты для инноваций, с другой стороны — мы серьезно смотрим на кибернетическую безопасность и предотвращение отмывания денег.

«Такого сочетания в мире сейчас практически нет. Это одна из причин успеха, которую мы должны использовать», — сказал министр.

Отметим, что литовский министр не стал упоминать бегство международных компаний из Литвы. Так, самым громким стало решение финансовой группы Barclays начать сворачивать свою деятельность в Литве. На пике в компании в Литве работало 1348 человек, затем началось медленное сокращение. К маю 2018 года в компании уже работало около 1,1 тыс. специалистов, а Barclays объявил о сокращении сразу 350 штатных единиц в Литве. Анализируя ситуацию на рынке, литовские обозреватели пришли к выводу, что в такой ситуации виновата в первую очередь отсутствие квалифицированных кадров.