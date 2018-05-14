Грязь и минералку в Ингушетии заставят работать на курортный кластер

Магас, , 11:06 — REGNUM Власти Ингушетии подготовили проект санаторно-курортного кластера «Ачалуки». Он будет реализован в Малгобекском районе республики до 2021 года, сообщили ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе постоянного представительства региона в Москве.

Согласно проекту, кластер будет представлять из себя лечебно-оздоровительный и туристско-инновационный центры, в которых одновременно смогут отдыхать и поправлять здоровье до 300 человек. К их услугам предоставят лечебные грязевые ванны и бассейны с минеральной водой.

Проект будет уникальным, как отметил председатель комитета РИ по туризму Беслан Хамхоев, из-за того, что в месте, где предполагается строить медицинский кластер, находится огромный запас минеральных вод. Их уже не один год поставляет в различные аптечные сети и на прилавки магазинов местный завод. Создание кластера позволит пройти полный курс различных лечебных и профилактических процедур прямо на месте, подчеркнул Хамхоев, что должно привести к более быстрому оздоровительному эффекту.

Стоимость проекта, который полностью соответствует всем требованиям и критериям для включения в новую федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019−2025 годы)», составит 2 млрд рублей. В апреле 2018 года его одобрили в Ростуризме. В результате реализации проекта будет создано около 180 рабочих мест.

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Стоит отметить, что минеральная лечебная вода, хорошо известная в различных уголках России и за рубежом под названием «Ачалуки», выпускается уже с 1929 года. А свою известность эта вода получила еще с 1860 года. «Ачалуки» считается брендом Ингушетии — она стоит на столах во время проведения конференций, саммитов, заседаний парламента.

Воду добывают в трех источниках в Ингушетии. По информации завода-изготовителя, один из них имеет уникальный минеральный состав, не встречающийся ни в какой другой воде мира. Состав двух других источников близок к составу «Боржоми» и воде чешского курорта Карловы Вары. Минеральную лечебную воду «Ачалуки» используют для лечения различных заболеваний, особенно полезна она при любых формах болезни желудка.

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В 2004 году на международной выставке «Всероссийская марка (III тысячелетие)» вода «Ачалуки» была награждена Знаком качества XXI века. Она в течение уже почти 15 лет входит в список «100 лучших товаров России».