В Сербии высоко оценивают инициативу «Пояса и пути»

Пекин, , 10:49 — REGNUM «Китай выдвинул взаимовыигрышную инициативу. Инвестирование в инфраструктуру и другие проекты в рамках этой инициативы выгодно не только для Сербии, но и всего региона Центральной и Восточной Европы», — заявил 13 мая в эксклюзивном интервью Синьхуа научный сотрудник Института общественных наук Сербии Невен Цветичанин.

14−15 мая 2017 года делегация Сербии во главе с тогдашним премьер-министром Александром Вучичем прибыла в Китай для участия в Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Одного пояса и одного пути».

Спустя год после проведения форума Цветичанин заявил корреспонденту Синьхуа, что стабильное двустороннее сотрудничество между Сербией и Китаем укрепляется день ото дня и дает плодотворные результаты. Это не только помогает Сербии развивать экономику и повышать уровень жизни народа, но и являет собой пример для усиления взаимодействия других стран региона с Китаем в рамках инициативы «Пояс и путь».

Сербский эксперт рассказал об итогах сотрудничества двух стран в рамках этого проекта и сотрудничества в формате Китай — страны Центральной и Восточной Европы (по формуле сотрудничество «16+1». Он отметил, что сотрудничество между Сербией и Китаем также послужило примером для взаимодействия между Китаем и странами ЦВЕ. «Модель такого сотрудничества должна быть заимствована и другими странами», — отметил он.

По его мнению, китайская инициатива расширила путь для торгово-экономического сотрудничества между Китаем и странами ЦВЕ, в том числе Сербией, а также для гуманитарных обменов и дружбы, повысила общий уровень сотрудничества «16+1», позволив всем сторонам увидеть огромный потенциал и важные возможности, которые представятся благодаря усилению взаимосвязанности между Азией и Европой.