Путин направил приветствие участникам форума «Атомэкспо-2018»

Москва, , 10:48 — REGNUM Сегодня, 14 мая, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям X международного форума «Атомэкспо-2018», сообщается на сайте Кремля.

В 2018 году форум «Атомэкспо» проходит под девизом «Глобальное партнёрство — общий успех». Форум проводится по инициативе Госкорпорации «Росатом».

По мнению главы государства, форум «Атомэкспо» зарекомендовал себя авторитетной площадкой, где на высоком профессиональном уровне обсуждаются актуальные проблемы атомной отрасли.

В современных условиях, прежде всего, неуклонно растёт спрос на энергоэффективные и безопасные ядерные технологии.

Россия является одним из лидеров в области развития атомной энергетики, в строительстве и эксплуатации инфраструктуры АЭС.

«Этот потенциал необходимо укреплять, опираясь, в том числе, на широкое международное сотрудничество», — отметил президент.

«Форум будет содействовать выработке консолидированных подходов к вопросам использования мирного атома», — выразил уверенность и пожелал участникам конструктивного и взаимополезного общения.

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Как сообщает ИА REGNUM, площадкой юбилейного десятого Международного форума «Атомэкспо», который состоится 14−16 мая 2018 года, выбран главный медиацентр города Сочи.

В 2018 году, в частности, в числе предлагаемых к обсуждению тем — цифровизация атомной отрасли; финансирование проектов «зеленой» энергетики; современные подходы к обеспечению экологической безопасности и др.

Напомним, IX международный форум «Атомэкспо-2017» проходил в июне в Москве и собрал рекордное число участников.

Главной темой «Атомэкспо-2017» была «Атомные технологии — безопасность, экология, стабильность».

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